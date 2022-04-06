Bloomberg опубликовал новость о ведущей технологической компании Азербайджана

Согласно сообщению агентства Bloomberg , компания Azerconnect внедрила инновационные сервисы от Oracle в своей деятельности. Благодаря новым решениям компания Azerconnect способна автоматизировать повседневные операции, такие как подготовка отчетов, анализ данных, закрытие периодов, подготовка и раскрытие отчетов, набор и обучение сотрудников, управление их эффективностью, их оценка и мотивация. В результате сотрудники компании уже уделяют больше времени решению стратегических бизнес-задач.

«Трансформация функций бэк-офиса становится тенденцией для крупных телекоммуникационных компаний по всему миру. Azerconnect последовательно осуществляет масштабную программу для цифровизации бизнеса. Это в свою очередь предоставляет клиентам компании еще более удобные и современные услуги. Благодаря облачному решению отныне все возможные обновления и изменения в услугах будут происходить намного быстрее, а наша компания получит еще более быстрый доступ к инновациям, знаниям и коллективному опыту», — заявил генеральный директор компании Azerconnect Эмиль Масимов.

«Мы реализовали этот амбициозный проект преобразования менее чем за год — с интеграцией Oracle Cloud ERP и запуском Oracle Cloud HCM. В результате функции управления персоналом и финансов могут работать более эффективно, а наши сотрудники теперь могут сосредоточить свои знания на анализе и развитии нашего бизнеса. Изменения позволили сотрудникам отделов выполнять свою работу проще и эффективнее, сосредоточившись на анализе, финансовой и кадровой экспертизе», – прокомментировал проект Орхан Наджафов, финансовый директор компании Azerconnect.

«Внедрение облачных сервисов, таких как Oracle Fusion Cloud ERP и Oracle Fusion Cloud HCM, значительно повысило эффективность работы отделов ИТ, финансов, закупок и управления персоналом Azerconnect. В результате системы управления персоналом и финансов объединены в безопасную единую платформу данных, и Azerconnect может получать последние автоматические обновления на регулярной основе», — отметил Валид Абдель Хамид, вице-президент по приложениям для среднего рынка, ECEMEA (Восточная и Центральная Европа, Ближний Восток и Африка) в Oracle.

Об Azerconnect

Azerconnect является первой B2B компанией, работающей в динамично развивающихся секторах ИКТ и высоких технологий в стране. Azerconnect является частью международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в восьми странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Об Oracle

Oracle предлагает наборы интегрированных приложений, а также безопасную автономную инфраструктуру в Oracle Cloud. Для получения дополнительной информации об Oracle (NYSE: ORCL) посетите наш сайт www.oracle.com.