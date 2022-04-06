Как известно, в 2007 году азербайджанский журналист был арестован по надуманным обвинениям, сфабрикованным в Министерстве национальной безопасности, и обвинен в оскорблении чувств азербайджанского народа, разжигании межнациональной розни и угрозе терроризма. В общей сложности Э.Фатуллаев был приговорен к 8,6 годам лишения свободы.

В 2010 году Европейский суд по правам человека вынес беспрецедентный в своей истории вердикт, приняв решение по существу и потребовав незамедлительного освобождения журналиста. Однако азербайджанские спецслужбы во главе с Эльдаром Махмудовым пошли на беспрецедентный шаг, подбросив журналисту наркотики в тюремной камере. Спецслужбы пошли на новое преступление, чтобы не допустить исполнения решения Страсбургского суда.

Верховный суд Азербайджана оправдал Э.Фатуллаева по первым фальшивым обвинениям 2007 года, однако повторно осудил за хранение наркотиков. Журналист был заново осужден на 2,6 года отбывания наказания в колонии строгого режима.

Однако вмешательство президента Азербайджана спустя считанные месяцы избавило журналиста от нового незаконного наказания. 29 мая 2011 года Э.Фатуллаев вышел на свободу по указу президента Азербайджана о помиловании.

После освобождения журналист неоднократно просил правительство Азербайджана снять второе обвинение и оправдать его по второму сфабрикованному делу. Однако Верховный суд отказался признать журналиста невиновным. Эйнулла Фатуллаев обратился в Европейский суд по правам человека.