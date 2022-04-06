Синоптики о погоде в Баку и регионах на завтра
В Баку и на Апшеронском полуострове 8 апреля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 7-9°, днем - 15-20° тепла, в Баку ночью 7-9°, днем - 17-19° тепла.
Атмосферное давление понизится с 759 мм до 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.
В районах Азербайджана местами ожидаются осадки. Возможны грозы, в горных районах - снег. Днем в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер западный, временами с усилением на отдельных территориях.
Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем - 20-25° тепла, в горах ночью - 0-5°, днем - 9-14° тепла.