Президент Польши считает, что диалог с Россией не остановит войну в Украине

Переговоры с Россией не помогут остановить войну в Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда, призвав ужесточать санкции против РФ. Об этом Дуда сказал в интервью CNN.

«Диалог с Россией не имеет смысла. Владимиру Путину надо ставить очень жесткие условия. Нужно сказать: «Если вы не выполните эти условия, нам не о чем говорить». Мы будем решительно поддерживать Украину, мы будем усиливать санкционный режим, потому что если вести диалог, который ничего не дает, это всего лишь игра, чтобы выиграть время для России», - заявил Дуда, сообщает УНИАН.

По словам президента, «режим санкций должен быть усилен. У меня в этом нет никаких сомнений. Это, конечно, очень сложная задача... Проблема, однако, в том, что для некоторых стран, ну, для них это принципиально».

Польский лидер заявил, что его страна выступила против создания газопроводов между Россией и Германией, заявив, что это «политические проекты», разработанные в обход Польши и стран Балтии. Он призвал к демонтажу российского газопровода «Северный поток-2».