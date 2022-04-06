«Российские железные дороги» не смогли погасить долларовые еврооблигации в срок

ОАО «Российские железные дороги», из-за санкций Великобритании испытывающее технические проблемы с выплатами по внешнему долгу, не смогло погасить выпуск долларовых еврооблигаций в срок, сообщает Interfax со ссылкой на компанию.

Согласно информации, РЖД должно было 5 апреля погасить выпуск еврооблигаций номинальным объемом около $605 млн и выплатить накопленный доход по нему. Эмитент еврооблигаций, RZD Capital, не смог получить от РЖД средства для выплат держателям этих долговых бумаг.

В РЖД отметили, что выплаты по евробондам компании в различных валютах могут быть отложены или приостановлены на неопределенный срок соответствующими платежными агентами или банками-корреспондентами в связи с их внутренними комплаенс-процедурами.

24 марта ОАО РЖД попало под санкции Британии. Ранее оно не смогло в срок провести купонные выплаты по еврооблигациям, номинированным в рублях, швейцарских франках и британских фунтах.