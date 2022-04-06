В Баку найден повешенным на галстуке владелец строительной компании ОБНОВЛЕНО
Стали известны некоторые подробности смерти владельца строительной компании.
35-летнего Вусала Меликова нашли повешенным в своей квартире в Хатаинском районе города Баку.
Согласно информации, тело обнаружила супруга покойного. Меликова нашли повешенным на галстуке.
Пока не установлено, был ли инцидент самоубийством.
Расследование по факту продолжается.
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Житель Сальянского района был найден мертвым в своей квартире в Баку, сообщает Report.
Причина смерти 35-летнего Вусала Меликова пока неизвестна.
Покойный был владельцем одной из ремонтно-строительных компаний, функционирующих в городе Баку.
По факту проводится расследование.