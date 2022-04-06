Пока не установлено, был ли инцидент самоубийством.

35-летнего Вусала Меликова нашли повешенным в своей квартире в Хатаинском районе города Баку.

* * * 13:46

Житель Сальянского района был найден мертвым в своей квартире в Баку, сообщает Report.

Причина смерти 35-летнего Вусала Меликова пока неизвестна.

Покойный был владельцем одной из ремонтно-строительных компаний, функционирующих в городе Баку.

По факту проводится расследование.