В Баку найден повешенным на галстуке владелец строительной компании ОБНОВЛЕНО

Стали известны некоторые подробности смерти владельца строительной компании.

35-летнего Вусала Меликова нашли повешенным в своей квартире в Хатаинском районе города Баку.

Согласно информации, тело обнаружила супруга покойного. Меликова нашли повешенным на галстуке.

Пока не установлено, был ли инцидент самоубийством.

Расследование по факту продолжается.

* * * 13:46

Житель Сальянского района был найден мертвым в своей квартире в Баку, сообщает Report.

Причина смерти 35-летнего Вусала Меликова пока неизвестна.

Покойный был владельцем одной из ремонтно-строительных компаний, функционирующих в городе Баку.

По факту проводится расследование.