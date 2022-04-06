Украина арестовала около 18 тысяч российских и белорусских вагонов

Украина наложила арест на 17 800 вагонов, принадлежащих российским и белорусским предприятиям. Их планируют национализировать, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Железнодорожные вагоны арестовали в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212).

В сообщении отмечается, что на территории Украины находятся вагоны, которые использовались при совершении преступления в сфере хозяйственной деятельности и которые судом арестованы как орудие преступления. Решается вопрос о конфискации вагонов и направлении их в доход государства.