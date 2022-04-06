НАТО попросят помочь Украине в защите Одессы

Греция на саммите НАТО будет просить альянс помочь Украине защитить Одессу, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас по прибытии на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

"Я попрошу своих коллег из альянса сделать все, чтобы помочь Украине защитить Одессу", - цитирует Дендиаса РИА Новости.

На вопрос, как коллеги из НАТО могут помочь защитить Одессу, он ответил: "Очень просто: дать Украине соответствующие средства для защиты города. Они просили об этом уже. Я был в Одессе несколько дней назад и говорил с жителями, которые хотят и могут защитить город, если мы предоставим им соответствующие средства".