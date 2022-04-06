Глава «Азеришыг» выслушает граждан в Гяндже

Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 8 апреля с 10:00 утра начнет в Гяндже прием граждан из Гянджинского, Самухского и Кельбаджарского районов. Прием состоится в Гяндже в административном здании Западного регионального управления энергоснабжения и продаж «Азеришыг», сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

Прием граждан будет проходить в соответствии с графиком приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти и других органов управления в городах и районах Азербайджана.

В пресс-службе ОАО отметили, что обращения граждан должны быть связаны только с вопросами, касающимися деятельности ОАО «Азеришыг».