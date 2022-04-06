Кремль о переговорах с Украиной в Венгрии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность проведения переговоров России и Украины в Венгрии и не стал раскрывать дополнительные подробности телефонного разговора Владимира Путина и Виктора Орбана на этот счет, передает ТАСС.

Напомним, что ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что пригласил российского президента Владимира Путина на мирные переговоры в Венгрию, ответ был положительным, но с условиями со стороны России.

«Мы дали всю информацию по этому разговору, которую считали возможной. Какой-то дополнительной информации не будет», - сказал Песков.