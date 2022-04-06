Зеленский: Российские войска уничтожили Мариуполь, а теперь хотят уничтожить Одессу

Российские войска уничтожили город Мариуполь, но не исключено, что они хотят уничтожить Одессу, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Греции.

«Мариуполь почти уничтожен. Уверен, что почти каждый из вас уже видел, как город выглядит сейчас», - цитирует Зеленского «Укринформ».

Он обратил внимание на то, что Мариуполь всегда был домом для большой греческой общины: «Украинская греческая община – одна из самых больших в мире. Веками наши народы жили рядом, веками воспитывали детей, строили будущее».

Украинский лидер отметил, что сейчас Одесса – это еще один город, который Россия может попытаться уничтожить так же, как Мариуполь. Сегодня там нет выстрелов только потому, что Вооруженные силы Украины сдерживают российские атаки и отбрасывают российские войска.