Мишустин: Россия устояла после санкций

«Финансовая система России после санкций устояла, платежи внутри страны идут без перебоев, фондовый рынок и курс рубля стабилизируются», - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, передает ТАСС.

Глава правительства подчеркнул, что находится в постоянном контакте с президентом Банка России.

«Правительство совместными усилиями смогло не допустить коллапса экономики, сохранить доверие граждан к ней», - сказал премьер.

Он добавил, что вряд ли какое-либо другое государство, кроме России, с этим бы справилось.