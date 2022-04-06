Мишустин сравнил с пиратами страны, заморозившие российские активы

«Недружественные страны не придумали ничего лучше, как вернуться к типичной пиратской практике, если называть вещи своими именами. Замораживая активы, они фактически ограбили страну». Об этом заявил, выступая в Госдуме, премьер-министр России Михаил Мишустин.

Напомним, что ранее Британия объявила о полной заморозке активов Сбербанка и Московского кредитного банка. Кроме этого, под запрет попали новые инвестиции в Россию. Также в Британию запрещается ввозить российские товары, изготовленные из железа и стали.