Зеленский: Россия начала новую волну депортации украинцев

Уже как минимум десятки тысяч украинцев вывезены на территорию России и на временно захваченные ею территории Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к парламенту Греции, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона.

"Россия начала новую депортацию людей с юга Украины. Уже как минимум десятки тысяч наших людей вывезены на территорию России и на временно оккупированные ею территории Украины. Это жители Мариуполя и других городов и общин, которые оказались под ударами российских войск. Это - принудительное переселение людей Россией", - цитирует Зеленского УНИАН.

Он отметил, что необходимо найти всех депортированных Россией людей: “Мы должны спасти хотя бы тех в Мариуполе, кто еще жив, и кто может быть спасен".