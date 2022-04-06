Представитель Эрдогана: Гарантии Украине обсудили с Россией, США и Францией

Турция обсуждала вопрос предоставления Киеву гарантий безопасности с представителями России, США, Франции и самой Украины. Об этом рассказал в четверг Ибрагим Калын, представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в интервью газете Financial Times.

По его словам, дискуссии находятся на начальной стадии, но "в принципе, выглядят благоприятно", потому что Турция хочет "поддержать Украину" и завершить конфликт.

"Мы провели переговоры с представителями Украины, России. У нас были переговоры с американцами, французами, но есть много военных деталей, которые должны быть выработаны нашими военными, прежде чем мы поставим под ними подпись", - сказал Калын.