Лукашенко: Украина выбрала для переговоров Стамбул из-за давления Запада

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что расценивает проведение российско-украинских переговоров в Турции как давление Запада на Киев не ездить в Беларусь.

«Стамбул - это давление Запада на Украину ни в коем случае не ехать в Беларусь. Им не нужна была миротворческая миссия в Беларуси. По замыслу, я вам сказал: они в одну корзину нас сложили с Россией и решили заодно разобраться. Ну какая миротворческая площадка в Беларуси, надо, к примеру, в Стамбуле, в стране НАТО», - цитирует Лукашенко РИА Новости.

Вместе с тем белорусский президент подчеркнул, что Минск не настаивает на своей площадке.

«Пускай там проводят эти переговоры. Главное, чтобы был результат. Потому что война, еще раз подчеркиваю, - это большой вред для Беларуси», - заявил Лукашенко.