В Офисе Зеленского рассказали, что может остановить войну России против Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что разрушительныме санкции могут остановить войну России против Украины. Об этом он написал в Telegram.

"Я всегда повторяю в общении с нашими западными партнерами, что разрушительные санкции могут остановить войну. Президент Украины и его команда в вопросе санкций - максималисты. В частности Украине нужно, отключение всех российских банков от мировой финансовой системы, а не только тех, которые уже попали под санкции, в том числе "Газпромбанка", - заявил Ермак.