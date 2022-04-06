В Офисе Зеленского рассказали, что может остановить войну России против Украины
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что разрушительныме санкции могут остановить войну России против Украины. Об этом он написал в Telegram.
"Я всегда повторяю в общении с нашими западными партнерами, что разрушительные санкции могут остановить войну. Президент Украины и его команда в вопросе санкций - максималисты. В частности Украине нужно, отключение всех российских банков от мировой финансовой системы, а не только тех, которые уже попали под санкции, в том числе "Газпромбанка", - заявил Ермак.
Кроме того, власти Украины настаивают на полном закрытии портов демократического мира для российских судов и на нефтяном эмбарго в любом формате: "Полный запрет торговли российской нефтью или запрет перечислять в Россию деньги за поставленную нефть. Евросоюз должен начать реально сокращать покупку российского газа. Это жизненно необходимо для них. Поэтому, чем быстрее это начнется - тем меньшими будут потери стран Евросоюза вследствие дальнейшей агрессии России, которая может коснуться Европы”.
Ермак также заявил, что западные лидеры должны найти правильные слова, чтобы побудить западные компании выходить из России.
По его убеждению, лишь жесткие действия способны остановить Москву.