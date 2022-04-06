Врач-эксперт Минздрава: стресс - значимый фактор, способствующий выпадению волос

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Из-за сложившейся ситуации в мире многие пребывают в перманентном эмоциональном напряжении, в состоянии затяжного стресса. Как свидетельствует статистика, стресс — это причина номер один многих форм выпадения волос и заболеваний кожи волосистой части головы. Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Мир-Риад Джавадзаде в интервью рассказывает об основных причинах возникновения дерматологических заболеваний, причинах выпадения волос и почему от стресса выпадают волосы. Говоря об основных причинах возникновения дерматологических заболеваний, врач отмечает, что «здоровье кожи является непременным условием хорошего самочувствия человека в целом. Кожа – самый большой и в то же время самый чувствительный орган человека. Как и сердце, печень или желудок, она имеет сложную структуру, выполняет жизненно важные функции. Не случайно кожа определенным образом влияет на многие органы (волосы, ногти, слизистые оболочки). Внутренние (эндогенные) факторы играют большую роль в развитии многих кожных заболеваний (метаболические нарушения, болезни внутренних органов, нервной системы, гипо- и гипервитаминозы (дефицит некоторых витаминов в организме) и др.). Эти факторы могут вызвать структурно-функциональные изменения кожи».

Отвечая на вопрос, какие заболевания кожного покрова наиболее распространены среди людей, специалист-эксперт Минздрава отметил, что «кожные заболевания могут возникнуть в любом возрасте. Наиболее распространенными кожными заболеваниями являются акне (хроническое воспалительное заболевание кожи, вызванное закупоркой сальных желез), атопический дерматит (хроническое рецидивирующее воспалительное заболевание кожи), крапивница (хроническое кожное заболевание аллергического генеза) и др. Люди, страдающие кожными заболеваниями, могут испытывать значительный физический дискомфорт, скрывают пораженные участки под одеждой или используют косметику». К основным причинам выпадения волос и ломкости ногтей врач отнес неправильное питание, стрессы и психоэмоциональные потрясения, неправильную диету, дефицит витаминов, белков и микроэлементов. Также прием антибиотиков без предварительной консультации врача может ослабить корневую систему волос и ногтей. Кроме того, воспалительные процессы в организме, ослабленный иммунитет, гормональные изменения негативно сказываются не только на состоянии волос, кожи, ногтей, но и на всем организме в целом. На вопрос, какие кожные заболевания возникают на нервной почве, врач ответил, что «в осенне-зимний сезон и весной могут наблюдаться обострения различных хронических заболеваний кожи (атопический дерматит, экзема, нейродермит, псориаз, герпес, корь и др.). В летние месяцы, благодаря благотворному воздействию солнечных лучей и морской воды, эти заболевания безболезненны и особого дискомфорта пациенту не доставляют. Сезонное обострения дерматозов (название различных заболеваний кожи) обычно бывают осенью и зимой (осенне-зимняя форма). Нейродерматозы – группа дерматозов, играющих важную роль в патогенезе изменений нервной системы. Характеризуются зудящими высыпаниями и невротическими расстройствами».