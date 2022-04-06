Украина ранее обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, но в новом варианте договора этот пункт отсутствует, взамен - размытые формулировки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

«Напомню, в том Стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует», - сказал министр.

По словам Лаврова, вместо нее предлагаются «размытые формулировки о некоем эффективном контроле по состоянию на 23 февраля».