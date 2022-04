Солист System of a Down предложил России напасть на Армению

Солист System of a Down Серж Танкян предложил России напасть на Армению, чтобы она, как и Украина, получила помощь от Запада для борьбы с Азербайджаном и Турцией.

«Может, нам стоит убедить Россию напасть на Армению, чтобы Запад дал нам оружие и деньги для борьбы с Азербайджаном и Турцией», - написал Танкян в Twitter.

Также он добавил скриншоты постов, в котором сравнивались заявления государственного секретаря США Энтони Блинкена по Украине и Армении: обеспокоенность/мир/дипломатия по ситуации в Карабахе и деньги/оружие для поддержки смелых украинских военных.

Maybe we should convince Russia to attack Armenia so the West gives us weapons and money to fight Azerbaijan and Turkey :) https://t.co/qUiLZhrRIH