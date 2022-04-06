Виктор Орбан: Россия - агрессор, она напала на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал российского лидера Владимира Путина к прекращению огня в Украине. В телефонном разговоре с президентом России венгерский премьер предложил провести встречу в Будапеште в нормандском формате, передает Euronews.

"Я предложил им приехать сюда. Я за то, чтобы Путин, а также президенты Украины, Франции и канцлер Германии, чем скорее, тем лучше, встретились в Будапеште с единственной целью: не мирного урегулирования или мирных переговоров, потому что это займёт больше времени, а с тем, чтобы заключить соглашение о немедленном прекращении огня".

На вопрос журналистов, на чьей стороне Виктор Орбан в украино-российском конфликте, венгерский премьер ответил, что Россия является агрессором, и гражданское население должно быть защищено. "Я думаю, что ситуация ясна: это война, которую начали русские, они напали на Украину, и это агрессия", - сказал Орбан.