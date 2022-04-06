Страны G7 поддержали исключение России из Совета ООН по правам человека

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» поддержали исключение России из Совета ООН по правам человека и осудили убийство мирного населения города Буча, говорится в заявлении стран G7.

«Ужасающие кадры гибели мирных жителей, жертв пыток и очевидных казней, а также сообщения о сексуальном насилии и разрушении гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо войны России против Украины», - говорится в сообщении.

При этом «Большая семерка» добавила, что убийства в Буче и других украинских городах будут вписаны в список грубых нарушений международного права, включая международное гуманитарное право и права человека.