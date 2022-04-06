Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 15:38

Преступления, совершенные российскими войсками в украинской Буче, шокировали Вашингтон. Независимо от своей партийной принадлежности американские конгрессмены высказываются за немедленные поставки Украине всех возможных видов вооружения, которые теперь будут поступать по ленд-лизу, как во время Второй мировой войне, что сыграло чрезвычайно важную роль для победы СССР.

В Белом доме создана так называемая «Группа тигра», которая включает в себя членов администрации президента Байдена и ключевых экспертов, которые готовятся к еще более драматическим поворотам в войне в Украине, например к использованию Россией химического или тактического ядерного оружия. Новости с украинского фронта уже много дней являются важнейшими во всех главных изданиях США, они подаются на первых полосах аршинными заголовками. На фоне всеобщего – и нарастающего – осуждения действий Кремля лишь один голос в Америке звучит абсолютным диссонансом. Кому, как вы думаете, он принадлежит? Конечно же, бывшему президенту США Дональду Трампу. Хорошо известны определения, которые давал Трамп Владимиру Путину. Он называл российского президента «гением», «очень умным человеком», «смышленым парнем». 22 февраля, за два дня до вторжения России в Украину Трамп сказал о Путине, что тот является «крепким орешком», а его действия в отношении Украины «гениальны». 23 февраля Трамп выступил с заявлением, в котором вновь хвалил Путина и ругал президента собственной страны Джо Байдена. 26 февраля, два дня спустя после начала вторжения Трамп выступил на Конференции консервативного политического действия» и там вновь повторил, что Путин умен, а Байден—тупица. 26 марта Трамп заявил своим сторонникам, что действия Путина в Украине «выглядят как великие переговоры». 1 апреля Трамп сказал, что продолжительность нахождения Путина у власти является «бесспорным свидетельством» того, что тот «умен».

Этот список можно легко продолжить. Читатель вправе спросить меня: А зачем нужно цитировать этого джентльмена, которого половина американской нации считает политическим дегенератом? А вот почему. Дело в том, что другая половина американского населения продолжает считать его «великим лидером». Как пишет один и самых влиятельных политических репортеров Вашингтона, политический обозреватель CNN Крис Силизза, его множество раз спрашивают, будет ли Трамп участвовать в президентских выборах 2024 года и сможет ли он на них победить. И на первый вопрос маститый журналист, великолепно знающий политическую кузню Вашингтона, отвечает «Да, безусловно», а на второй — «Очень возможно». Как свидетельствует недавний опрос, проведенный Wall Street Journal в случае гипотетического поединка Трампа и Байдена шансы обоих приблизительно равны - у каждого по 45 процентов поддержки. Но, как считает Силизза, если бы выборы 2020 года были повторены сейчас, то Трамп, скорее всего, был бы переизбран. И на выборах 2024 году он также сможет победить. «Трудно в это поверить, учитывая все, что сказал и сделал Трамп после своего поражения, в частности его бесконечные и лживые утверждения, что выборы были у него украдены, его непрекращающаяся хвальба в адрес Путина, которого он называет «гением», - говорит Силизза. – Но несомненно то, что для республиканцев Трамп остается главным фаворитом, а результат выборов 2024 будет сродни подкидыванию монетки: орел или решка.