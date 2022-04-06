В 2022 году безработица в России может увеличиться более чем в два раза по сравнению с первым кварталом года и превысить 9% впервые более чем за десять лет, свидетельствуют результаты опроса аналитиков, проведенного Bloomberg.

Российский экономист Евгений Гонтмахер считает, что ситуация в России напоминает 90-е — времена, когда закрылись заводы и начались реформы.

В 2022 году под угрозой могут оказаться около двух миллионов рабочих мест, а рынок труда сможет восстановиться лишь в 2023 году. В конце февраля в России было более трех миллионов безработных, что близко к рекордно низкому уровню, оценивает ситуацию российский фонд «Центр стратегических разработок».