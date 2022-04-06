Россию ждет двукратный рост безработицы Bloomberg
В 2022 году безработица в России может увеличиться более чем в два раза по сравнению с первым кварталом года и превысить 9% впервые более чем за десять лет, свидетельствуют результаты опроса аналитиков, проведенного Bloomberg.
Российский экономист Евгений Гонтмахер считает, что ситуация в России напоминает 90-е — времена, когда закрылись заводы и начались реформы.
В 2022 году под угрозой могут оказаться около двух миллионов рабочих мест, а рынок труда сможет восстановиться лишь в 2023 году. В конце февраля в России было более трех миллионов безработных, что близко к рекордно низкому уровню, оценивает ситуацию российский фонд «Центр стратегических разработок».
По оценкам Bloomberg, кризис рабочих мест, будет развиваться постепенно, что частично связано с тем, что предыдущие упадки экономики дали президенту России Владимиру Путину план, которого он будет придерживаться в трудные времена.
Согласно оценкам Минтруда России, в конце марта в стране были уволены почти 100 тыс человек и только 14 тыс ушли в неоплачиваемый отпуск. Кроме того, большое давление на рынок труда могут оказать демографический кризис и массовая эмиграция. Также Россия может стать менее привлекательным направлением для трудовой миграции.
«Ситуация на рынке труда находится в тупике. Единственное, что мы слышим от работодателей, — это то, что они сохранят всех до последнего человека и не хотят никого увольнять», — заявил президент Superjob.ru Алексей Захаров.