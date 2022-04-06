Как известно, Шарль Мишель по итогам переговоров выступил с заявлением, в котором подчеркивается важность реализации договоренностей, содержащихся в совместных соглашениях, достигнутых ранее между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России и Евросоюза. Однако нынешние переговоры в Брюсселе, считает глава Евросовета, позволили прийти к двум важным обязательствам. Одно из них заключается в том, что Азербайджан и Армения установили конкретные сроки для начала процесса делимитации и демаркации границ. До конца апреля стороны должны сформировать Совместную пограничную комиссию, и тогда же состоится ее первое заседание. Не менее важно и обоюдное согласие поручить министрам иностранных дел Азербайджана и Армении подготовить проект всеобъемлющего мирного договора между сторонами.

Итоги многочасовых переговоров в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля многие в Ереване сочли «потерей Пашиняном позиций» и «принятием условий Азербайджана».

В распространенном сегодня заявлении МИД Азербайджана отмечается, что переговоры в Брюсселе стали «еще одним важным шагом на пути к достижению мира и стабильности в регионе». При этом подчеркивается, что исход переговоров отвечает интересам Азербайджана.

Последнее обстоятельство как раз и вызвало недовольство в Армении и обвинение Пашиняна «в сдаче позиций».

«В распространенном после брюссельской встречи Пашинян - Алиев заявлении председателя Европейского совета Шарля Мишеля нет ни слова о Нагорном Карабахе и карабахском конфликте», - не скрывает своего возмущения политолог Тигран Григорян. По его мнению, заявления, распространенные после встречи в Брюсселе как правительством Армении, так и Шарлем Мишелем, свидетельствуют о фактическом отказе Еревана от двух ранее озвученных им позиций.

А предлагал Ереван «стабилизационные меры» для начала процесса делимитации и демаркации границ, что он видел в отводе войск по зеркальному принципу. Следует отметить, что Азербайджан никогда не воспринимал эту претензию всерьез и призывал к началу переговоров по мирному соглашению без каких-либо предварительных условий.

«Читая текст этого заявления, мы понимаем, что комиссия по делимитации и демаркации границы будет создана без задействования каких-либо стабилизирующих механизмов. В заявлении также отмечено, что комиссия, помимо делимитации и демаркации, будет заниматься обеспечением стабильности на границе. Но я думаю, что этот момент был включен по большей части для Пашиняна - дабы он мог сохранить лицо. По сути же, это поражение армянской стороны», - убежден Григорян.