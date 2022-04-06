В Армении обеспокоены заявлением Шарля Мишеля: обвиняют Пашиняна в «сдаче позиций» наш обзор
Итоги многочасовых переговоров в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля многие в Ереване сочли «потерей Пашиняном позиций» и «принятием условий Азербайджана».
Как известно, Шарль Мишель по итогам переговоров выступил с заявлением, в котором подчеркивается важность реализации договоренностей, содержащихся в совместных соглашениях, достигнутых ранее между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России и Евросоюза. Однако нынешние переговоры в Брюсселе, считает глава Евросовета, позволили прийти к двум важным обязательствам. Одно из них заключается в том, что Азербайджан и Армения установили конкретные сроки для начала процесса делимитации и демаркации границ. До конца апреля стороны должны сформировать Совместную пограничную комиссию, и тогда же состоится ее первое заседание. Не менее важно и обоюдное согласие поручить министрам иностранных дел Азербайджана и Армении подготовить проект всеобъемлющего мирного договора между сторонами.
В распространенном сегодня заявлении МИД Азербайджана отмечается, что переговоры в Брюсселе стали «еще одним важным шагом на пути к достижению мира и стабильности в регионе». При этом подчеркивается, что исход переговоров отвечает интересам Азербайджана.
Последнее обстоятельство как раз и вызвало недовольство в Армении и обвинение Пашиняна «в сдаче позиций».
«В распространенном после брюссельской встречи Пашинян - Алиев заявлении председателя Европейского совета Шарля Мишеля нет ни слова о Нагорном Карабахе и карабахском конфликте», - не скрывает своего возмущения политолог Тигран Григорян. По его мнению, заявления, распространенные после встречи в Брюсселе как правительством Армении, так и Шарлем Мишелем, свидетельствуют о фактическом отказе Еревана от двух ранее озвученных им позиций.
А предлагал Ереван «стабилизационные меры» для начала процесса делимитации и демаркации границ, что он видел в отводе войск по зеркальному принципу. Следует отметить, что Азербайджан никогда не воспринимал эту претензию всерьез и призывал к началу переговоров по мирному соглашению без каких-либо предварительных условий.
«Читая текст этого заявления, мы понимаем, что комиссия по делимитации и демаркации границы будет создана без задействования каких-либо стабилизирующих механизмов. В заявлении также отмечено, что комиссия, помимо делимитации и демаркации, будет заниматься обеспечением стабильности на границе. Но я думаю, что этот момент был включен по большей части для Пашиняна - дабы он мог сохранить лицо. По сути же, это поражение армянской стороны», - убежден Григорян.
Вторая отмеченная политологом позиция, которую «сдал» Пашинян, это, конечно же, переговоры исключительно под эгидой Минской группы ОБСЕ, на чем особо настаивала Армения.
«Мы же видим, что, по сути, премьер-министр Армении и президент Азербайджана поручили своим министрам иностранных дел начать подготовку к договору о мире. И в заявлениях нет ничего об осуществление этого процесса под эгидой ОБСЕ. А Минская группа вообще никак не упоминается», - сетует Григорян.
Армянский политолог будто бы забыл, что перед встречей в Брюсселе руководство Армении назвало представленные Азербайджаном базовые принципы из пяти пунктов для начала мирных переговоров «приемлемыми».
Правда, Ереван считал, что переговоры должны проходить в формате Минской группы. По сути это означало, что армянская сторона пытается реанимировать понятие «нагорно-карабахский конфликт» и свести усилия по подготовке к заключению мира к принятию какого-либо статуса для армян, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Однако ни один из этих тезисов в документе, подписанном сторонами в Брюсселе, не содержится.
Председатель политсовета партии «Демократическая альтернатива» Сурен Суренянц также указывает, что в заявлении Шарля Мишеля нет ни слова о «нагорно-карабахской проблеме».
«Нашли ли мы в нем (в брюссельском итоговом документе – ред.) отражение 5 азербайджанских предложений или они были дополнены предложениями официального Еревана? Во всяком случае, в тексте заявления Мишеля не упоминаются проблема Нагорного Карабаха и Минская группа ОБСЕ», - отмечает он.
Депутат от оппозиции Арам Вардеванян, член фракции «Армения», как сообщают армянские СМИ, тоже назвал отсутствие названия «Нагорный Карабах» в заявлении Шарля Мишеля «вызывающим озабоченность». «Нет ни слова и о деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, что также не может не настораживать», - обеспокоен Вардеванян.