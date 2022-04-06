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Между правительствами Азербайджана и Сербии подписано соглашение о социальном обеспечении, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда. Отмечается, что документ будет способствовать обеспечению пенсионных прав граждан двух стран. Со стороны правительства Азербайджана соглашение подписал министр труда и социальной защиты населения, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией с азербайджанской стороны Сахиль Бабаев, а со стороны Сербии - министр труда, занятости, ветеранов и социальных дел Дарья Кисич Тепавчевич. На церемонии подписания, прошедшей в формате видеоконференции, Сахиль Бабаев подчеркнул, что благодаря политической воле и усилиям лидеров Азербайджана и Сербии отношения между двумя странами развиваются и выходят на уровень стратегического партнерства.

Он отметил широкомасштабные социальные реформы, проводимые в Азербайджане в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева и подчеркнул, что реализуются последовательные шаги, направленные на усиление системы социального обеспечения и ее совершенствование на основе инновационных подходов. Бабаев заявил, что между двумя странами существует большой потенциал для расширения сотрудничества во многих областях, в том числе в сфере труда и социального обеспечения, и осуществления активного обмена опытом. Азербайджанский министр подчеркнул важность «Меморандума о взаимопонимании в области труда, занятости и социальной защиты», подписанного между министерствами в рамках визита Дарьи Кисич Тепавчевич в Азербайджан в июле прошлого года, в контексте развития двусторонних отношений. Он выразил уверенность, что подписанное соглашение также сыграет важную роль в расширении сотрудничества и осуществлении активного обмена опытом.