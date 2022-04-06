Армяне хотят в НАТО
Для обеспечения безопасности Армения должна состоять в военном блоке НАТО. Подобного мнения придерживается 34,1% респондентов, участвующих в социологическом опросе «Армения на перекрестке: ориентация, приоритеты и внешнеполитические ожидания». Опрос проводился специалистами Экспертного центра SOCIES при содействии ЕрГУ и финансовой поддержке Фонда Конрада Аденауэра, пишет arminfo.
Наиболее перспективным опрошенные считают членство Армении в Европейском Союзе (46,1%). За нахождение в ЕАЭС отдали голоса 28,7% респондентов, 12,5% не поддерживают ни один экономический союз, а 12,6% ничего не известно об этих объединениях.
В вопросе обеспечения прав человека также львиная доля приходится на ЕС (52%), эффективным считают сотрудничество с США 35%, с РФ - 26%, Китаем - 8%, Индией - 4%, Ираном -3,5%, Грузией 2,5%, Турцией - 0,1%. По показателю улучшения качества жизни армянские граждане считают более перспективным сотрудничество с ЕС (51%), чуть меньше поддерживают связи с США (свыше 39%), за которыми следуют РФ (39%), далее Китай (20%), Иран (10%), Индия (8%), Грузия (свыше 4%), Турция (свыше 1%)
Согласно результатам опроса, 69,7% респондентов придерживаются мнения, что Армении необходимо ограничить отношения с РФ и расширить с ЕС и США.