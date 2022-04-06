Армяне хотят в НАТО

Для обеспечения безопасности Армения должна состоять в военном блоке НАТО. Подобного мнения придерживается 34,1% респондентов, участвующих в социологическом опросе «Армения на перекрестке: ориентация, приоритеты и внешнеполитические ожидания». Опрос проводился специалистами Экспертного центра SOCIES при содействии ЕрГУ и финансовой поддержке Фонда Конрада Аденауэра, пишет arminfo.

Наиболее перспективным опрошенные считают членство Армении в Европейском Союзе (46,1%). За нахождение в ЕАЭС отдали голоса 28,7% респондентов, 12,5% не поддерживают ни один экономический союз, а 12,6% ничего не известно об этих объединениях.