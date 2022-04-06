Китайские компании начали покупать в России уголь и нефть за юани

Импортеры КНР начали ввозить в страну российский уголь, расплачиваясь за него в китайской валюте, сообщил в четверг информационный портал Tencent со ссылкой на консалтинговую фирму Fenwei Energy Information Service.

По данным издания, несколько китайских компаний в марте использовали юани для покупки угля в России. Отмечается, что первая приобретенная партия прибудет в апреле.

Также, по сведениям портала, на расчеты в юанях согласились и некоторые поставщики нефти из России. Среди прочих видов упомянутого сырья, которое компании России собираются экспортировать в КНР за китайскую валюту, фигурирует железная руда.