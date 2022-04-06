Армянские СМИ: Азербайджан в любой момент может перекрыть Лачинский коридор

Азербайджанская сторона активно строит альтернативную Лачинскому коридору дорогу, которая в ближайшее время будет сдана в эксплуатацию, пишет армянское издание «Грапарак».

Издание отмечает, что дорога пройдет по территории, откуда после трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г. в результате устной договоренности Никола Пашиняна были выведены армянские войска.

Как сказал в беседе с «Грапарак» представитель партии «Страна для жизни» Масис Зейналян, дорога практически готова и азербайджанская сторона в любой момент может перекрыть Лачинский коридор․