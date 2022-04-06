На вилле российского телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо в Италии неизвестные покрасили бассейн в красный цвет, а также забрызгали красной краской стены дома, передает «Московский комсомолец».

Кроме того, по данным немецкого издания Bild, на воротах виллы написали «убийца». «Это уже второй случай на этой неделе по отношению к итальянской недвижимости Соловьева. Кроваво-красная краска также была нанесена на фасад дома в Пьянелло-дель-Ларио. На стенах у входа в дом на берегу озера написали «Убийца» и «Нет войне», — пишет издание.

Накануне неизвестные совершили попытку поджога виллы Соловьева в итальянском городе Комо.