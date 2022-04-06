Армянская оппозиция бьет в колокола: мы потеряли Карабах!

Армянская политическая номенклатура продолжает обсуждать вчерашние переговоры в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна и посыпать голову пеплом, утверждая «мы потеряли Карабах».

Зампредседателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян, комментируя брюссельскую встречу, выразил недовольство тем, что в заявлении президента Европейского совета по итогам встречи нет «ни слова об Арцахе, его будущем статусе».

Ашотян отмечает, что не сказано ни одного слова о сопредседателях Минской группы ОБСЕ: «Вместо этого - поручить министерствам иностранных дел заняться подготовкой мирного договора. Вместо этого - обязательство создать к концу апреля Совместную пограничную комиссию».