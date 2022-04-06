Сергей Даниелян: «Почему Кочарян и Саргсян не едут в Карабах?»

Армянский актер, юморист Сергей Даниелян раскритиковал экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна за то, что они отказываются ехать в Карабах и вместо поддержки тамошних армян, устраивают митинги в Ереване.

«Почему они не собирают свои ресурсы и не уезжают в Карабах. Представляете воодушевление карабахцев? Ведь там они пользуются большим авторитетом, они же столько сделали для Карабаха: «создали армию», «победили в войне». Но, похоже, ничего кроме митингов в Ереване, не делается. Они будто рождены только для того, чтобы доказать нам, что власть Никола предательская», - сказал он.

Даниелян также высказывает недоумение тем фактом, что на митинге в Ереване было много карабахских армян.

«На митинге было множество карабахцев. Я понимаю, эти люди приехали сюда не от хорошей жизни, но уверен, многие из них могли бы найти место в Степанакерте… Каждый сам решает, где ему жить», - сказал артист.

По его словам, действующую власть в Армении породила именно некомпетентная политика Кочаряна и Саргсяна.

«Не будь вас, уже давно бы сформировалась какая-то оппозиция, и у нас, возможно, не было этой позорной власти, которая неспособна заставить работать ни один государственный институт… Вы виноваты в том, что в моей стране не формируется оппозиция: серьезная, нормальная, институциональная оппозиция, которая будет не против, а во имя», - заявил Даниелян.