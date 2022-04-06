Пашинян: Между Арменией и Азербайджаном де-юре существует граница

На заседании правительства премьер Армении Никол Пашинян высказался о создании двусторонней комиссии с Азербайджаном по делимитации и демаркации границы, пишет aysor.am.

«Обсуждения на эту тему, в том числе при посредничестве России, длятся уже год. И в конечном итоге мы пришли к такому компромиссному решению. Вы знаете, что у Армении есть территории, находящиеся под азербайджанским контролем, и наоборот. Эти вопросы должны быть решены по итогам переговоров и, естественно, на основе документов, обладающих правовой силой. Позиция Еревана такова, что существует де-юре граница между Арменией и Азербайджаном. Речь идет о приграничной линии, существовавшей в советское время. С этой точки зрения нужно начать работу по делимитации», - заявил Пашинян.

Комментируя договоренность до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы, Пашинян отметил, что она будет иметь двойной мандат – работы по делимитации и обеспечению безопасности и стабильности вдоль границ.