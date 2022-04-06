Европарламент выступил за немедленное эмбарго российских энергоносителей

«Подавляющее большинство депутатов Европарламента проголосовали за резолюцию с требованием немедленного введения полного эмбарго на нефть, газ, уголь и другое ископаемое топливо из России». Об этом в своем Twitter написал евродепутат Ги Верхофштадт.

Он заявил, что за документ проголосовали 413 из 552 парламентариев, воздержались – 46, против – 93.

Ранее президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европа рано или поздно расширит санкции на российскую нефть и газ.