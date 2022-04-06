В Азербайджане повышают финансовую грамотность бывших беженцев

При совместной организации Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев и Азербайджанского банковского учебного центра (ABTC) для вынужденных переселенцев будут проведены тренинги.

Основной целью тренингов, проводимых бесплатно азербайджанским банковским учебным центром, является повышение информированности граждан о финансовой грамотности. Тренинг по повышению финансовой грамотности будет охватывать потребительское и ипотечное кредитование, залоговое обеспечение, механизмы государственной поддержки фермеров, механизмы государственной поддержки малого и среднего бизнеса, страхование. Тренинги пройдут с 15 апреля по 5 мая в режиме онлайн.

Участвуя в указанных мероприятиях, вынужденные переселенцы получат ценные знания по перечисленным темам, а на интересующие их вопросы дадут ответ специалисты.