Швейцария заблокировала российские активы на сумму более $8 млрд

Швейцария, поддержавшая санкции Евросоюза против России, заблокировала российские авуары на сумму 7,5 млрд франков (более $8 млрд по текущему курсу). Об этом заявил ТАСС официальный представитель Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации Фабиан Майенфиш.

«Да, это соответствует действительности», - отметил он, отвечая на вопрос о том, может ли подтвердить сообщение агентства «Блумберг» о том, что Швейцария заблокировала российские авуары в рамках санкций.

Авуары — активы, виды денег, денежных средств, ценных бумаг (наличные и безналичные деньги, чеки, векселя, переводы, аккредитивы), за счет которых производятся платежи и погашаются обязательства их владельцев.