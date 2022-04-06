В Украине не исключают попытки повторного наступления России на Киев

«У военных есть умение предвидеть ситуацию. Есть у нас такое предвидение, основанное на тех силах, которые остаются. … После перегруппировки будет повторная попытка захватить столицу – однозначно. Это даст им возможность диктовать свои требования, выйти победителем в ситуации», – цитирует Грузевича «Укринформ».

Он напомнил, что у России были две стратегических цели – выйти на границы Донецкой и Луганской областей и захватить Киев: «У него не вышло ни там, ни там. Тогда он сосредоточил силы на одной из стратегических целей, но вероятность того, что будет повторная попытка наступления на Киев, остается. Есть такое понятие, как чуйка».

Грузевич уточнил, что часть российских военных, которая остается в Беларуси, достаточно большая.