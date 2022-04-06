Рауф Мамедов назвал свой протест против «пророссийского» ФИДЕ «необдуманным поступком»

Шахматист сборной Азербайджана Рауф Мамедов назвал необдуманными свои слова о том, что он не будет принимать участие в турнирах Международной шахматной федерации (ФИДЕ), пока ее возглавляет «пророссийский человек» и «пока идет война».

Напомним, минувшей ночью Рауф написал в своем Facebook следующее: «Пока президентом ФИДЕ будет пророссийский человек, я даю обещание не играть в турнирах ФИДЕ, пока идет война. Слава Украине!».

Президентом ФИДЕ является россиянин Аркадий Дворкович. ФИДЕ в отличие от многих других спортивных федераций разрешила российским и белорусским шахматистам выступать в международных соревнованиях. Они могут играть под флагом ФИДЕ. Это вызвало явное недовольство украинских шахматистов.

Утром Рауф закрыл свою страницу в Facebook. А сейчас пресс-служба Федерации шахмат Азербайджана распространила заявление шахматиста.

«В первую очередь хочу поблагодарить за внимание к моей персоне и за поддержку, - говорит Рауф. – События в Украине подействовали на всех, в том числе и на меня. Моя супруга Наталья Букса – украинка, она родом из Львова. До начала военной операции мы жили во Львове. После того, как началась бомбежка города, мы вынуждены были эвакуироваться. Это были моменты, которые я никогда в жизни не забуду.

Сейчас мне сложно сконцентрироваться и принимать участие в соревнованиях. Причины, по которым я написал свой пост в Facebook, не нашли своего отражения в реальной жизни. Хочу сказать, что то, что я в эмоциональном состоянии написал в соцсети, было несколько необдуманным поступком».

Отказ Мамедова от выступлений в соревнованиях ФИДЕ фактически означал, что он также отказывается играть в командных соревнованиях за сборную Азербайджана.

«Я всегда с гордостью играл за сборную, - продолжает гроссмейстер. - Даже в самые тяжелые моменты не оставлял национальную команду. В составе сборной Азербайджана я трижды становился чемпионом Европы. Члены моей семьи, мои близкие знают, насколько мне дорога наша национальная команда. Поэтому надеюсь, что продолжу свое выступление в сборной Азербайджана».