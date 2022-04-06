Сотрудники МЧС рассказали судовладельцам о правилах безопасности

Государственная служба по надзору за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает мероприятия, проводимые с целью информирования владельцев судов о соответствующих правилах безопасности. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

Как заявили в МЧС, очередное подобное мероприятие на тему «Безопасная эксплуатация маломерных судов» было организовано в Баку, поселке Алят Гарадаского района и селе Маяк Нефтчалинского района.

На мероприятиях пользователи маломерных судов были проинформированы об оборудовании судов этого типа. Также были разъяснены нормы, касающиеся существующих требований технического надзора за маломерными судами, доведена до внимания необходимость проведения предусмотренного законодательством технического осмотра этих видов водного транспорта и получения водительских удостоверений на водительские права. В то же время, водители маломерных судов были проинформированы о правилах использования коллективных и индивидуальных спасательных средств.