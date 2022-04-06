UNEC лучший в числе 708 университетов мира

UNEC в этом рейтинге среди университетов мира на 708 месте, а в Азербайджане на 1 месте.

Рейтинг определяется по 3 категориям: исследовательская деятельность (база данных SCOPUS), доступ к инновациям и влияние на общество. UNEC по исследовательской деятельности определился на 399 месте, по доступу к инновациям на 443 месте, по индикатору влияния на общество на 249 месте.

UNEC показал высокие результаты по ряду отраслевых рейтингов (subject ranking). Отраслевые рейтинги подсчитываются на основе результатов научной деятельности базы данных SCOPUS. По отраслевому рейтингу UNEC среди университетов страны является лидером. Среди других стран в сфере «Экономика, Эконометрия и Финансы» в Восточной Европе определился на 56, в мире на 468, «Бизнес, Управление и Бухгалтерия» в Восточной Европе на 83, в мире на 696, «Науки окружающей среды» в Восточной Европе на 39, в мире на 339, «Энергия» в Восточной Европе на 74, в мире на 461, «Математика» в Восточной Европе на 71, в мире на 473, «Социальные науки» в Восточной Европе на 140, в мире на 759.