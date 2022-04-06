В Азербайджане расширены полномочия двух министерств

В состав правления ОАО входят три человека - председатель и два заместителя, назначаемые и освобождаемые от должности министром экологии и природных ресурсов АР.

Согласно решению, ОАО "Озеленение и ландшафтное строительство Азербайджана" с согласия Министерства экономики в установленном законодательством порядке может создавать, реорганизовывать или упразднять представительства и филиалы, подведомственные структуры со статусом юридического лица.

В постановление Кабинета министров АР "Об утверждении Устава ОАО "Озеленение и ландшафтное строительство Азербайджана" от 6 мая 2009 года внесены изменения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Ранее в состав правления входили три человека - председатель ОАО, назначаемый и освобождаемый от должности Президентом АР, и два заместителя, назначаемые и освобождаемые от должности министром экологии.

Председатель ОАО "Озеленение и ландшафтное строительство Азербайджана" готовит и представляет на утверждение в Минэкологии предложения о структуре ОАО, численности работников аппарата и смете расходов.

ОАО организует бухгалтерский учет, рассматривает, обобщает и утверждает квартальную и годовую финансовую отчетность подведомственных учреждений, сводную (консолидированную) финансовую отчетность, а также составляет и представляет на утверждение в Минэкологии годовую и сводную финансовую отчетность.

Председатель ОАО назначает на должность и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств, а также подведомственных учреждений со статусом юридического лица с согласия Министерства экологии и природных ресурсов.

Реорганизация и ликвидация общества будет осуществляться президентом АР.