Сама церемония прошла в Грозном, погоны Кадырову вручил командующий Северо-Кавказским округом войск Нацгвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаров.

О том, что Кадырову присвоено новое звание, еще 28 марта сообщал спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Однако соответствующий указ президента Владимира Путина пока не публиковался, передает Meduza.

Звание генерал-майора, которое в системе званий идет перед генерал-лейтенантом, Кадыров получил летом 2020 года.

45-летний Кадыров является и Героем России, обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, ордена Мужества, ордена Почета и других наград.