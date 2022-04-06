Рамзан Кадыров получил погоны генерал-лейтенанта видео
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил погоны генерал-лейтенанта. Видео с церемонии вручения опубликовало РИА Новости.
Сама церемония прошла в Грозном, погоны Кадырову вручил командующий Северо-Кавказским округом войск Нацгвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаров.
О том, что Кадырову присвоено новое звание, еще 28 марта сообщал спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Однако соответствующий указ президента Владимира Путина пока не публиковался, передает Meduza.
Звание генерал-майора, которое в системе званий идет перед генерал-лейтенантом, Кадыров получил летом 2020 года.
45-летний Кадыров является и Героем России, обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, ордена Мужества, ордена Почета и других наград.