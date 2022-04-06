Минск будет погашать внешние долги белорусскими рублями

Беларусь будет расплачиваться национальной валютой (белорусскими рублями) по долгам за кредиты Международного банка реконструкции и развития, Европейского банка реконструкции и развития и Северного инвестиционного банка. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства республики.

Правительство Беларуси приняло соответствующее постановление совместно с Нацбанком. "Это вынужденная мера, так как Беларусь ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах США и евро из-за введенных санкций, а также аналогичными действиями вышеперечисленных организаций по прекращению расчетов по своим обязательствам", - цитирует Deutsche Welle заявление.

В начале марта Всемирный банк объявил, что прекращает финансирование всех своих программ в Беларуси. Банком было выделено несколько сот миллионов долларов на различные проекты в сфере здравоохранения, образования и технической помощи.

Накануне Минфин России сообщил, что Россия впервые расплатилась по евробондам в рублях. Речь идет о выплате по облигациям "Россия-2022" и "Россия-2042" на сумму 649,2 млн долларов. В Кремле заявили, что из-за заморозки Западом международных резервов России в долларах и евро Москва будет и впредь расплачиваться по евробондам в рублях.