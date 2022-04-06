YouTube заблокировал песню «Хотят ли русские войны»

На видеосервисе YouTube заблокировали видео с песней советского исполнителя Марка Бернеса «Хотят ли русские войны», сообщает «Фонтанка». Вместо ролика можно увидеть надпись «Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов».

Музыку для песни «Хотят ли русские войны» написал Эдуард Колмановский, автор слов — Евгений Евтушенко. Впервые композиция была исполнена в 1961 году Марком Бернесом.

Видео было опубликовано в декабре 2011 года, сейчас у него более 400 тысяч просмотров. В реестре Роскомнадзора среди запрещенных роликов данного видео нет, уточняет российское издание.