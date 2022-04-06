Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия РФ в Совете по правам человека.

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Генеральная Ассамблея ООН возобновила в четверг специальную сессию по Украине, на которой будет рассмотрена инициатива США и ряда западных стран о приостановке членства России в Совете по правам человека, передает ТАСС.

Согласно информации, для принятия документа требуется две трети голосов участников встречи. ТАСС отмечает, что Россия расценивает данные шаги как политически мотивированные, чреватые разрушительными последствиями для системы ООН.

В начале заседания свою позицию по предстоящему голосованию представят ряд государств, в том числе Украина, Россия, Китай, а также Казахстан, Венесуэла, КНДР, Мексика, Иран, Сирия Куба. Затем пройдет голосование, после чего состоятся выступления по его итогам.