Шеф Пентагона: Шойгу с февраля не отвечает на наши звонки
Министр обороны США Ллойд Остин с февраля регулярно пытается связаться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, но безуспешно.
"Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли и я регулярно пытаемся связаться с нашими коллегами в России, чтобы обеспечить продолжение диалога... с середины февраля. Мы не очень в этом преуспели, потому что русские не отвечают", - сказал он на бюджетных слушаниях в сенате США, передает РИА Новости.