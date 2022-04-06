Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 18:46

На днях мир потрясли фото и видео расправы российских военных над гражданским населением небольших украинских городов Буча, Гостомель, Бородянка в Киевской области. Разбросанные по улицам тела мужчин со связанными руками, женщины и дети, расстрелянные в подвалах, сожженные трупы на обочинах дорог, убитые старики – страшные картины не могли никого оставить равнодушным. И у всех только один вопрос – как в ХХI веке, на глазах у всего цивилизованного мира могло совершиться такое преступление. В нашей стране тоже все переживают и сочувствуют украинцам. А между тем подобную трагедию испытал и азербайджанский народ. И по меркам истории не так уж давно – в конце ХХ века. То, что произошло в Буче и населенных пунктах Украины, азербайджанцы пережили в Ходжалы, Гарадаглы и других городах и селах Карабаха, разрушенных армянской военщиной три десятилетия назад. Именно сейчас, в дни, когда мир с ужасом взирает на произошедшее в Буче, Азербайджан отмечает очередную годовщину одного из самых кровавых преступлений времен первой Карабахской войны - Агдабанской резни.

До войны в этом горном селении на берегу реки Агдабан, примерно в 40 километрах от районного центра Кельбаджар у подножья Муровдагского хребта, насчитывалось 130 домов и около 780 мирных жителей. Армянские вооруженные силы, учинившие в феврале 1992 года геноцид над населением городка Ходжалы, на этом не остановились. Чудовищному насилию были подвергнуты и мирные жители Агдабана. Село это оказалось беззащитным перед ордой убийц – его пыталась отстоять лишь небольшая группа местных жителей, в основном пожилого возраста, и плохо вооруженных добровольцев первой Карабахской войны. Им не удалось сдержать натиск армянских бандформирований. Трое добровольцев погибли сразу, не избежали этой участи и некоторые сельчане. Судьба оставшихся в живых была еще страшнее. Варвары разрушили село до основания, сожгли 130 домов и с особой жестокостью убили 37 местных жителей, в том числе двоих несовершеннолетних. О еще двух агдабанцах до сих пор ничего не известно – их не нашли ни среди живых, ни среди мертвых. Были тяжело ранены 12 человек, пятеро взяты в заложники. Восемь из убитых - женщины в возрасте от 90 до 100 лет, семь из них сожгли заживо.

Резня, учиненная армянами в селе Агдабан, поражает своим беспощадным зверством. Преступники заживо сожгли Гулу Гурбанова – 28-летнего внука Дада Шамшира, одного из корифеев ашугского искусства Азербайджана. А в восьмилетнюю девочку по имени Ульвия выстрелили на глазах ее отца. Но и этого извергам показалось мало – они бросили ребенка в яму и еще живую закопали. Очевидцы позднее рассказывали, что приглушенные стоны девочки из-под земли доносились еще некоторое время, и армяне с усмешкой удовольствия им внимали… Позже оккупанты сожгли дом, где находилась пожилая женщина, неспособная передвигаться самостоятельно. Другую старушку армянские боевики расстреляли у стены ее дома. «Моему односельчанину по имени Джамал выстрелили в спину, когда он пытался убежать с двухлетней дочкой на плече. Он погиб вместе с ребенком», - рассказал чудом выживший очевидец резни Ариф Гусейнов. Несмотря на пережитую трагедию агдабанцы вернулись к родным очагам, заново отстроили свои дома и продолжали там жить. Однако в конце марта 1993 года, когда вооруженные силы Армении предприняли масштабное наступление на Кельбаджар, село Агдабан было вновь разрушено, дома разграблены и сожжены.

С тех пор минуло 30 лет, но учитывая особую жестокость, проявленную армянскими военными, безжалостно уничтожившими почти все население крошечного Агдабана, наша страна вправе требовать объявить это преступление геноцидом, что полностью соответствует положениям Конвенции ООН 1948 года о предотвращении этого самого тяжкого преступления против человечности. Хотя Азербайджан и освободил свои территории от многолетней оккупации осенью 2020 года в результате Отечественной войны, в стране не забывают об этой резне, равно как и о других преступлениях, совершенных армянскими бандформированиями. Да и как забыть, если по сей день как неоспоримые доказательства военных преступлений армян обнаруживаются массовые захоронения азербайджанцев. Так, в селе Башлибель Кельбаджарского района недавно найдена братская могила, где захоронены сельчане, убитые армянами в апреле 1993 года. А в селе Эдилли Ходжавендского района выявлены места, где армяне пытали азербайджанских пленных.