В Киеве битву за Донбасс сравнили со Второй мировой

Битва между Украиной и Россией за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции после участия во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в четверг, передает Интерфакс-Украина.

«Мне жаль говорить это, но это правда: битва за Донбасс напомнит вам Вторую мировую войну, с большими операциями, маневрами, участием тысяч танков, бронированных машин, самолетов, артиллерии. Это не будет локальная операция, исходя из того, что мы видим по подготовке России к этому. У России есть свой план, у нас есть наш, и результат этой битвы будет решен на поле боя», - считает глава украинской дипломатии.

Украинский министр подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы союзники не говорили Киеву, что они все еще в раздумьях и им необходимо соблюсти все процедуры, что многие проблемы должны быть решены перед тем, как они примут решение. «Либо вы поможете нам сейчас, и я говорю о днях, а не неделях, либо ваша помощь придет слишком поздно. Многие люди умрут, многие мирные жители потеряют дома, многие села будут разрушены именно потому, что эта помощь пришла слишком поздно», - резюмировал Кулеба.