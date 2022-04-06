В Латвии в этом году 9 мая – официально День памяти жертв в Украине

Парламент Латвии утвердил законопроект, предусматривающий, что 9 мая этого года будет Днем памяти пострадавших и погибших в Украине. Принятый закон предусматривает, что в этот день, совпадающий с днем, когда в Латвии широко отмечался День Победы, запрещено проводить массовые развлечения и праздничные мероприятия. Самоуправления не смогут выдавать разрешения на проведение таких мероприятий. Об этом сообщает латвийский новостной портал Delfi.

В аннотации законопроекта говорится, что его цель – привлечь внимание латвийского общества к военному вторжению РФ в Украину, проявить солидарность с украинским народом в борьбе за суверенитет, независимость и территориальную целостность украинского государства. 9 мая будет объявлено на всей территории Латвии Днем памяти жертв Украины, в честь погибших украинских гражданских лиц и военнослужащих вооруженных сил.

8 и 9 мая будут запрещены салюты.

Планируется, что закон вступит в силу на следующий день после публикации и утратит силу 11 мая 2022 год.