Причиной аварии, произошедшей 22 марта на черноморском нефтяном терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и вызвавшей падение объема поставок казахстанской нефти в Европу, не был, как заявлялось изначально, «сильный ураган». Об этом говорится в исследовании, проведенном немецким еженедельником Handelsblatt совместно с исследовательским центром Corrective.

После отказа США и ряда европейских стран от российской нефти, в Каспийском трубопроводном консорциуме заявили, что «в результате сильного ветра и ураганов, достигавших скорости в 40 километров в час», подводная часть шлангов, перекачивавших нефть с терминала в танкеры получила повреждения.

Здесь важно отметить, что около 80 процентов казахстанской нефти транспортируется на терминал по трубопроводу Тенгиз – Новороссийск, откуда танкерами она доставляется потребителям.

В самом КТК заявили, что ремонт может занять около месяца. В результате закрытия терминала Казахстан по-прежнему заливает большую часть добываемой нефти в резервуары, которые, однако, скоро переполнятся.

Но, как утверждает Handelsblatt, ветер не мог стать причиной столь крупной аварии.

«За 20-летнюю историю нефтепровода он никогда еще не выходил из строя из-за ураганного ветра, - пишет издание. – К тому же, германская метеорологическая служба (Deutscher Wetterdienst, DWD) сообщила, что, по ее наблюдениям, в упомянутые дни погодные условия для данного региона не были необычными. Сила ветра достигала максимум 43 узлов, что соответствует 9-балльному шторму по международно принятой шкале Бофорта. Тогда, как сила и скорость «разрушительных ураганов» составляет 12 баллов и свыше 64 узлов.

По мнению издания, Москва «использует Казахстан для давления на Запад», поскольку терминал на Черном море важен для стран Европы – по нему ежегодно транспортируется свыше 60 миллионов тонн нефти, то есть, почти 10 процентов от ежегодно потребляемого европейцами сырья.

Тем не менее, правительство Казахстана отвергает вероятность того, что закрытие нефтяного терминала было актом саботажа. Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков повторил во вторник в парламентских кулуарах Астаны, что Казахстан не рассматривает аварию на терминале Каспийского трубопроводного консорциума как возможный акт диверсии.