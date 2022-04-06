Диверсия или ураган? И готов ли Казахстан к переговорам с Азербайджаном? наш обзор
Причиной аварии, произошедшей 22 марта на черноморском нефтяном терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и вызвавшей падение объема поставок казахстанской нефти в Европу, не был, как заявлялось изначально, «сильный ураган». Об этом говорится в исследовании, проведенном немецким еженедельником Handelsblatt совместно с исследовательским центром Corrective.
После отказа США и ряда европейских стран от российской нефти, в Каспийском трубопроводном консорциуме заявили, что «в результате сильного ветра и ураганов, достигавших скорости в 40 километров в час», подводная часть шлангов, перекачивавших нефть с терминала в танкеры получила повреждения.
Здесь важно отметить, что около 80 процентов казахстанской нефти транспортируется на терминал по трубопроводу Тенгиз – Новороссийск, откуда танкерами она доставляется потребителям.
В самом КТК заявили, что ремонт может занять около месяца. В результате закрытия терминала Казахстан по-прежнему заливает большую часть добываемой нефти в резервуары, которые, однако, скоро переполнятся.
Но, как утверждает Handelsblatt, ветер не мог стать причиной столь крупной аварии.
«За 20-летнюю историю нефтепровода он никогда еще не выходил из строя из-за ураганного ветра, - пишет издание. – К тому же, германская метеорологическая служба (Deutscher Wetterdienst, DWD) сообщила, что, по ее наблюдениям, в упомянутые дни погодные условия для данного региона не были необычными. Сила ветра достигала максимум 43 узлов, что соответствует 9-балльному шторму по международно принятой шкале Бофорта. Тогда, как сила и скорость «разрушительных ураганов» составляет 12 баллов и свыше 64 узлов.
По мнению издания, Москва «использует Казахстан для давления на Запад», поскольку терминал на Черном море важен для стран Европы – по нему ежегодно транспортируется свыше 60 миллионов тонн нефти, то есть, почти 10 процентов от ежегодно потребляемого европейцами сырья.
Тем не менее, правительство Казахстана отвергает вероятность того, что закрытие нефтяного терминала было актом саботажа. Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков повторил во вторник в парламентских кулуарах Астаны, что Казахстан не рассматривает аварию на терминале Каспийского трубопроводного консорциума как возможный акт диверсии.
По его информации, в настоящее время по-прежнему работает один причал, через который отгружается около 60 процентов сырья. Он также добавил, что из-за продолжающегося шторма ремонтная бригада водолазов пока не может спуститься к двум вышедшим из строя водоподготовительным установкам.
Как пишут казахские СМИ, инцидент в Новороссийске (вне зависимости от его причин) сократил пропускную способность нефтепровода КТК на один миллион баррелей в сутки, что эквивалентно примерно 30 миллионам тонн в год. Согласно информации оператора КТК, сегодня из-за западных санкций ремонт трубопровода невозможен. А министр энергетики Казахстана заявил, что страна сможет транспортировать лишь 16 миллионов тонн нефти, то есть, потеряет в 2022 году около половины своего экспорта.
В данный момент суточная добыча нефти в Казахстане упала на четверть. Согласно данным Информационно-аналитического Центра нефти и газа республики, в Казахстане по состоянию на 4 апреля ежесуточно добывались 192.000 тонн сырья, что на четверть меньше показателей средних значений на начало марта. Переводя их на сумму ущерба, выясняется, что Казахстан теряет каждые сутки 43 миллиона долларов.
Долгие годы маршрут «Тенгиз-Новороссийск» оставался для Казахстана основной экспортной артерией, главным образом, из-за простой логистики и низких транспортных расходов. Что фактически сводило на нет возможности альтернативных маршрутов, таких, к примеру, как Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД).
Возможно, настало время вернуться к переговорам с акционерами БТД по ставкам транспортного тарифа для казахстанской нефти?
Что же касается логистики, то, как сообщил председатель наблюдательного совета национальной компании «КазМорТрансФлот» Марат Орманов, в настоящее время уже тестируются танкерные перевозки тенгизской нефти через Каспий.
После инцидента на КТК в британской нефтегазовой компании «Бритиш петролеум» (ВР) заявили, что БТД располагает дополнительными пропускными возможностями, которые могут помочь экспортировать казахстанскую нефть. ВР принадлежит около 30 процентов долевого участия в международном консорциуме BTC Co, являющимся владельцем БТД.
Казахстанские СМИ сообщают, что президент Касым-Жомарт Токаев должен был принять министра энергетики Болата Акчукалова для обсуждения ситуации с экспортом нефти.
Если после этой встречи Токаев отправит своего министра в Баку, это будет означать, что Казахстан, наконец-то, приступил к реальному поиску альтернативных маршрутов для экспорта своей нефти.